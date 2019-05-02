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İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

Selçuk ilçesinde, leyleklerin yumurtalarını bırakması için yuvalara file serilerek, tadilat yapıldı.

DHA | 02.05.2019 - 09:31..
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Selçuk Belediyesi ilçenin simgelerinden olan leyleklerin bakımsız kalan yuvalarında onarım yaparak kuşlara yardımcı oldu.

"AMACIMIZ LEYLEKLERİN ZARAR GÖRMEMESİNİ SAĞLAMAK"

Leyleklerin göç yolları üzerinde bulunan Selçuk'taki beslenme ve barınma noktalarının onarımlarını yaptıklarını kaydeden Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Biz daha önce leylekleri izleme, takip etme, göç yollarına bakma gibi kayıtlar alıyorduk. Halkalama çalışması ile leyleklerin göç yolları, göç hareketleri takip ediliyor. Burada amacımız, leyleklerin zarar görmemesini sağlamak" dedi.

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Selçuk'un; gürültü azlığı, sulak ve bataklık alanlarının varlığı nedeniyle leyleklerin beslenme ve barınması için elverişli olduğunu anlatan Başkan Sengel, "Yuvalarda yapılması gereken işler de vardı. Leyleklerin yumurtalarını bırakmak için yuvalara gelmelerini sağlamak gerekiyordu. Yumurtasını daha rahat bırakması için tadilat yaptık. Yuvalara file serdik. Kuşlara yardım ettik. Leylekler bizim için çok önemli" diye konuştu.İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

İzmir'de belediye leylek yuvalarını onardı

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