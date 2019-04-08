İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Tunç Soyer için belediye binasında tören düzenlendi.

Soyer törenle birlikte mazbatasını aldı.

Başkan Tunç Soyer'e mazbata töreninde partililer ve belediye personeli de eşlik etti.

"NÖBETİN SONU GELDİĞİNDE BIRAKCAĞIZ"

Törende konuşan Soyer, "Gururluyum. Bu bir nöbet. Nöbetin sonu geldiğinde onu da gururla bırakmayı bileceğiz. Dilerim bu Ankara ve İstanbul'da koltukları bırakmayanlara ders olur. Bu şehir için canla, başla ve aşkla çalışacağım." dedi.