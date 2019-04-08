taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68705
Euro
6.39205
Altın
1296.975
Borsa
97678.72
Gram Altın
237.477

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 11:19..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Tunç Soyer için belediye binasında tören düzenlendi.

Soyer törenle birlikte mazbatasını aldı.

Başkan Tunç Soyer'e mazbata töreninde partililer ve belediye personeli de eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, mazbatasını aldı

"NÖBETİN SONU GELDİĞİNDE BIRAKCAĞIZ"

Törende konuşan Soyer, "Gururluyum. Bu bir nöbet. Nöbetin sonu geldiğinde onu da gururla bırakmayı bileceğiz. Dilerim bu Ankara ve İstanbul'da koltukları bırakmayanlara ders olur. Bu şehir için canla, başla ve aşkla çalışacağım." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

7
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

134
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

551
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

64
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

102
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

76
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir