taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

İzmir çevre yolunda kaza :1 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü, olay yerinde can verdi.

İHA | 08.02.2020 - 03:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Buca’dan Bornova istikametine giden Murat Çiçekçi (34) yönetimindeki 34 ANC 947 plakalı otomobil, İzmir çevre yolunda arıza yaptığı için sağ şeritte duran M.D. idaresindeki 42 ATC 48 plakalı tıra arkadan çarptı.

İzmir çevre yolunda kaza :1 ölü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiçekçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Çiçekçi’nin cansız bedeni savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir çevre yolunda kaza :1 ölü

İlginizi Çekebilir
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Haftalardır beklenen ve İstanbul'un yüksek kesimlerine yağan kar, şehir merkezine de yağmaya başladı.
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
Vakfıkebir ilçesinin eski Tahrirat Katibi ve ilk Kaymakamı, 1904-1909 yılları arasında da Belediye Başkanlığı yapan Hacı Memiş’in 1870 yılında yaptırdığı tarihi çeşmenin taşları çalındı.
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren baba Mehmet Laçin eylemine, baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam etti.
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) takviyesi yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
512
Fenerbahçe, Maccabi'ye son 2 saniyede yenildi
Fenerbahçe, Maccabi'ye son 2 saniyede yenildi
11
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
Dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetini İzmir'de sürdürdü
20
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
6
Suriye sınırında askeri hareketlilik
Suriye sınırında askeri hareketlilik
5
Antalya için zirai don uyarısı
Antalya için zirai don uyarısı
3
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
Trabzon’da 150 yıllık çeşmenin taşları çalındı
6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir