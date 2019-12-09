İzmir - İstanbul otobanında kaza: 1 ölü 1 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, İzmir-İstanbul otoyolu Akalan Kavşağı mevkinde, 35 AUP 69 plakalı araç yolda seyir halindeyken, 45 ABA 461 plakalı araç ile çarpıştı.

35 AUP 69 plakalı araç sürücüsü Memiş Kirli (85), aracın bariyerlere çarpması sonucu yola savruldu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazayı gören diğer sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kaza yapan araç sürücülerine müdahale etti.

Sürücülerden Memiş Kirli’nin, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Kirli’nin cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Nihat Öztürk (40) ise yaralı olarak, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öztürk’ün, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.