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İzmir Karabağlar yangınında soruşturma sürüyor

Yangının nedenlerine dair net verilere ulaşılamasa da piknikçilerin dikkatsizliğinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

DHA | 26.08.2019 - 20:21..
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İzmir Karabağlar yangınında soruşturma sürüyor

Yangının ilk çıkış noktasında topraktan alınan numuneler ve baz istasyonu araştırmalarında kundaklama şüphesini doğrulayan verilere ulaşılamadı. Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkma olasılığı ise ağırlık kazandı.

53 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Karabağlar Tırazlı Mahallesi'nde geçen hafta pazar günü çıkan yangın, 53 saatte kontrol altına alındı. Söndürülmesi için büyük çaba harcanan yangında, 300 arazöz ve söndürme aracı, bin 200 orman personeli görev yaptı. 19 helikopter ise havadan çalışmalara katıldı.

İzmir Karabağlar yangınında soruşturma sürüyor

Yangında görev alan helikopterler, alevlerin üzerine yaptıkları 3 bin sorti de ise 7 bin 500 ton su bıraktı. Yangının söndürülmesi için çabalar sürdüğü sırada jandarmada kurulan özel ekiple, çıkış nedenini araştırmaya başladı.

İzmir Karabağlar yangınında soruşturma sürüyor

TOPRAK NUMUNELERİ ALINDI

Özel ekip, ilk çıkış noktasından toprak numuneleri aldı. Aydın'dan getirilen kokuya duyarlı köpekler, bölgede dolaştı. Toprak numunelerinin incelenmesinde herhangi bir yanıcı madde izine rastlanmadı. Baz istasyonu araştırmalarından alınan sonuçlarda da kundaklama şüphesini doğrulayan verilere ulaşılamadı. Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıkma olasılığı ağırlık kazandı.

İzmir Karabağlar yangınında soruşturma sürüyor

İzmir Karabağlar yangınında soruşturma sürüyor

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