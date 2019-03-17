İzmir Konak'ta polisten kaçan şahıs yakalandı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şair Eşref Bulvarı üzerinde hareket halinde olan motosiklet sürücüsü U.C.N.'den şüphelenerek dur ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü ise ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında çıkan kovalamaca, Dr. Enver Bey Caddesi üzerinde sona erdi.

ÜSTÜNDEN SÜRÜYLE YASAKLI MADDE ÇIKTI

Yakalanan U.C.N.'nin üzerinde yapılan aramada, montundan 15 cm büyüklüğünde 2 bıçak, uyuşturucu madde içiminde kullanılan alet, uyuşturucu içimi için hazırlanan 3 çakmak, muşta ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan, kovalamacası sırasında, U.C.N.'nin yol kenarına poşet attığı görülünce, şüpheliyi yakalayan ekipler, poşetin atıldığı bölgeye gitti. Şüphelinin attığı poşeti incelemeyen ekipler, poşetin içerisinden 24 gram Skunk, 20 uyuşturucu hap ve 16 tabanca fişeği ve tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan U.C.N. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.