İzmir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Bu horoz korkunca 'anne' diye ötüyor

1 23 Nisan’ın tadını çıkarabileceğiniz rotalar Hazır 23 Nisan gelmişken çocukları da alalım bir tatil yapalım ya da resmi tatili değerlendirelim diyenler, bu 8 rota sizin için.

2 Antalya'da sürücü kazanın şokuyla fren yerine gaza bastı Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazanın şokuyla fren yerine gaza basınca önce başka bir araca, ardından da kaldırıma çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.

3 Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi'yi yönetimine almak istiyor Beşiktaş'ta başkanlığını kaybetmek istemeyen Fikret Orman, muhalefetin en güçlü adayı Ahmet Nur Çebi'ye birlikte çalışma teklifi yapacak.

4 Dış basında günün manşetleri ABD'de 2016 seçimlerinde Rusya ile iş birliği iddialarına dair yapılan soruşturma sonucunu yayınlanan Mueller Raporu, dünya basınında en çok bahsedilen konu oldu.

5 Gökhan Gönül şampiyonluğa inanıyor Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül, Başakşehir galibiyetinin ardından bir ivme kazandıklarını ve kalan 6 haftada sahadan galibiyetle ayrıldıkları takdirde şampiyon olabileceklerini söyledi.

6 Hint seçmen yanlış partiye oy verince kendini cezalandırdı Hindistan'da ittifakların kullandığı semboller nedeniyle kafası karışan ve yanlış partiye oy veren Pawan Kumar, parmağını kesti.