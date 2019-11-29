İzmir merkezli 4 ilde 23 kişi hakkında FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan kişiler hakkında yakalamak için çalışma başlatıldı.

TOPLAM 23 KİŞİ

Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan 6 tıp doktoru, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.