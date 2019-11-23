İzmir merkezli 44 ilde FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, 44 ilde operasyon düzenleyerek 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında yakalama kararı üzerine harekete geçmişti.

80 TUTUKLAMA

FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve mahrem imamlarca ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 124 kişi gözaltına alındı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 113 zanlıdan 80'i tutuklanırken, 33 şüpheli mevcut delil durumu ve hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaları nedenleriyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı verilen 3 zanlının ise daha önceden farklı soruşturmalar kapsamında yakalandığı öğrenildi. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.