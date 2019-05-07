İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Mersin’de bir taksici, taksisinin camına 'Çocuk istismarına hayır' yazısı yazdırdı. Yazıyı gören anneler de gözyaşlarını tutamıyor.

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Dünyada 300 milyon astım hastası bulunuyor

Prof. Dr. Hasan Bayram, astımın tedavi edilebildiğini ve en iyi tedavinin astım yapan faktörlerin iyi belirlenmesi ve bunlardan korunma yollarının iyi bilinmesi olduğunu belirtti.