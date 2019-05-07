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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 22'si yakalandı.

AA | 07.05.2019 - 10:07..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgütün mütevelli olarak adlandırılan yapısında yer aldıkları tespit edilen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22'Sİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda, zanlılardan 22'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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