İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve programın içeriklerinde isimleri geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ByLock kullandıkları tespit edilen ve programın içeriklerinde isimleri geçen 14 kişi hakkında ise yakalama kararı verilmiş, İzmir, Aydın ve Konya'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışmalar devam ediyor.