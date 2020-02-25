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İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, İzmir merkezli 12 ilde 55 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 25.02.2020 - 15:46..
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İzmir merkezli 12 ilde, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik açılan soruşturma kapsamında, 104 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 gözaltı

55 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele ekiplerince, İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 55 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilenlerden 22'sinin cezaevinde olduğu, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

İzmir merkezli 12 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 55 gözaltı

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