İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

3 ay boyunca süren çalışmanın ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri , haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüphelinin yakalanması için İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda 28 şüpheli yakalandı.

YURT DIŞI BAHİS SİTELERİ KULLANILDI

Şüphelilerin, verilerinin bulunduğu yurt dışına ait yasa dışı siteler üzerinden bahis oynattıkları tespit edildi.

Site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu öğrenildi. Şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde yüklü miktarda para akışı sağlandığı anlaşılırken, faaliyetlerinden haksız menfaat sağladıkları polis ekipleri tarafından tespit edildi.