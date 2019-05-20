İzmir otobanda 4 araç birbirine girdi

Kaza, saat 12.00 sularında İzmir çevre yolu Bornova istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D.A. idaresindeki 35 AGR 125 plakalı araç, sağ şeritte bir anda frene basınca O.Ö.’nün kullandığı 45 RM 605 plakalı tır da ani fren yapmak zorunda kaldı.

Tırın frene basmasının ardından mesafeyi ayarlayamayan Mehmet Halit Kızıltoprak (37) idaresindeki 07 HR 304 plakalı kamyonet de tıra arkadan çarptı.

ARKADAN ÇÖP KAMYONU GELDİ

Kamyonet çarpmanın etkisini henüz atlatamamışken E.K. idaresindeki 35 ADJ 823 plakalı çöp kamyonu, arkadan kamyonete çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle kamyon ve tırın arasında sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler polise haber verdi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sağlık görevlileri, itfaiye ve AKS 110 ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kamyonet sürücüsü Mehmet Halit Kızıltoprak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle otoyolun iki şeridi kapatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



