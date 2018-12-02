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İzmir polisi Komiser Wolf çetesini çökertti

46 Alman vatandaşını telefonla dolandırdıran uluslararası çete çökertildi.

AA | 02.12.2018 - 15:40..
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Telefonda kendilerini polis, jandarma ve savcı olarak tanıtan çetenin 46 Alman vatandaşını dolandırdığı İzmir polisinin çalışması sonucu ortaya çıkarıldı.

Almanya'da yaşayan Türk kökenli Alman vatandaşının telefonla dolandırıldığını Türk polisine bildirmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İzmir polisi Komiser Wolf çetesini çökertti

Araştırma sonucu Türk kökenli kişinin parayı İzmir'de oturan B.A. isimli kadının hesabına, B.A'nın da havaleyi, babasına, annesine ve kardeşlerine yönlendirdiği, bu kişilerin de hesaptaki paraları çektiği belirlendi.

ALMAN VATANDAŞI 46 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Aynı hesaba hepsi Alman vatandaşı 46 kişinin 278 bin 786 avro para gönderdiğini tespit eden polis, INTERPOL aracılığıyla Alman vatandaşlarının bilgisine başvurdu.

KENDİLERİNİ KOMİSER WOLF OLARAK TANITTI

Müştekilerin kendisini "Komiser Wolf" olarak tanıtan kişinin verdiği hesaba para gönderdiklerini ve şikayetçi olduklarını bildirmeleri üzerine şüphelilerin İzmir'deki adreslerine operasyon düzenlendi.

8'İ KADIN 20 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda "Komiser Wolf" lakaplı suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen R.F. ile 8'i kadın 20 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisi Komiser Wolf çetesini çökertti

R.F'nin evindeki aramada, Almanca ve Türkçe yazılı 6 sayfa "ceza kararnamesi" ibareli belge, 2 tabanca, 4 şarjör ve çok sayıda mermi, cep telefonu ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.F. ile birlikte yaşadığı B.A'nın aralarında olduğu 11 şüpheli tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

İzmir polisi Komiser Wolf çetesini çökertti

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