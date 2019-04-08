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İzmir sahilde tanınmaz halde ceset bulundu

Alsancak sahili açıklarında sabah sporu için sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir erkek cesedi gördü.

DHA | 08.04.2019 - 11:58..
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Konak ilçesinde, koşuya çıkan ve denizde bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar şoke oldu.

CESET TANINMAZ HALDEYDİ

Vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verirken, olay yerine deniz polisi de sevk edildi. Deniz polisi, kısa sürede erkeğe ait olduğu tespit edilen cesedi karaya çıkardı. Üzerinde kıyafet bulunmayan erkek cesedinin tanınmaz hale geldiği görülürken, cesedin uzun süredir denizde olduğunun tahmin edildiği belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından bulunan denizden çıkarılan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir sahilde tanınmaz halde ceset bulundu

İzmir sahilde tanınmaz halde ceset bulundu

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