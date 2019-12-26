İzmir'de cadde ve sokaklar 2020'ye için hazırlandı

2020 için geri sayıma geçilirken, büyükşehirlerin yılbaşı hazırlıkları neredeyse tamam.

Buna su sıkıntısının başını çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil... Belediye ekipleri, şu sıralar kentte hummalı bir çalışma içerisinde.

Yılbaşına eksiksiz girmenin planının yapan ekipler, neredeyse her yeri süsledi.

İZMİRLİ TEPKİLİ

Bu süslemeler, 3 gün susuz kalan İzmirlilerin pek de hoşuna gitmedi. Sosyal medyada, altyapı çalışmalarına da aynı özenin gösterilmesi gerektiğini konusunda yorumlar yapıldı.

O yorumlardan bazıları:

"Millet susuz çare bulmayın yolları ışıklandırın en önemli hizmetiniz bu."

"CHP'nin en iyi anladığı iş."

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