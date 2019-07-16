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İzmir'de 10 liraya aldığı uyuşturucu sonu oldu

Tanesi 10 liraya sentetik uyuşturucu hap satın alan 4 gençten 1'i, fenalaşarak hayatını kaybetti.

İHA | 16.07.2019 - 13:28..
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İzmir’in Buca ilçesinde, Oğuzhan D.(19) ve arkadaşı İ.B., 333. Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan evi günlük olarak kiraladı.

TANESİ 10 LİRADAN SENTETİK HAP ALDILAR

Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan ve özel bir firmada çalışan Oğuzhan D., askerden yeni gelen arkadaşı İ.B. ve diğer 2 arkadaşı ile birlikte Gediz semtinde adını bilmedikleri bir kişiden, 21 adet uyuşturucu sentetik hap satın aldı. Tanesini 10 liradan aldıkları haplarla birlikte marketten alkol de satın alan gençler, kiraladıkları eve gitti.

İzmir'de 10 liraya aldığı uyuşturucu sonu oldu

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, DİĞERLERİ KAÇTI

Haplardan beşer tane içen gençlerden Oğuzhan Değirmenci ve İ.B., aldıkları alkolün de etkisi ile fenalaştı. İ.B.’nin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Değirmenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatan arkadaşı İ.B.’nin tedavisine devam edilirken, evdeki diğer 2 kişinin ise paniğe kapılarak kaçtığı bildirildi.

İzmir'de 10 liraya aldığı uyuşturucu sonu oldu

GERİYE MOTOSİKLETİ KALDI

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Oğuzhan Değirmenci’nin cenazesi Menderes’te toprağa verilirken, 19 yaşındaki gençten geriye ise olayın yaşandığı evin bahçesine park ettiği motosikleti kaldı.
Olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan iki kişiyle sentetik uyuşturucu hapları satan zehir tacirinin yakalanması için operasyon başlattı.

İzmir'de 10 liraya aldığı uyuşturucu sonu oldu

İzmir'de 10 liraya aldığı uyuşturucu sonu oldu


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