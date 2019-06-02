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İzmir'de 100 göçmen yakalandı 

İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 100 göçmen yakalandı.

DHA | 02.06.2019 - 02:32..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Menderes ilçesi Gümüldür açıklarında ve Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler olduğunu belirledi.

İzmir'de 100 göçmen yakalandı 

100 GÖÇMEN YAKALANDI

Bunun üzerine 2 ayrı operasyon başlatan Sahil Güvenlik ekipleri, iki ayrı ilçede lastik bota binen toplamda 20'si çocuk olmak üzere 100 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

İzmir'de 100 göçmen yakalandı 

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