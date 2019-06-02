taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8385
Euro
6.5422
Altın
1305.47
Borsa
90589.73
Gram Altın
245.117

İzmir’de 100 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan göçmenler yetkililere teslim edildi.

İHA | 02.06.2019 - 09:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Menderes ilçesi Gümüldür açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, bahse konu hareketli botu durdurularak içerisinde bulunan Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmen (16 erkek, 9 kadın, 20 çocuk) yakaladı.

42Ü ÇOCUK 55 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi’nde Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından bot içerisinde düzensiz göçmen tespit eden ekipler, bahse konu olan hareketli botu durdurarak 42 Kongo, 7 Güney Afrika, 3 Angola ve 3 Liberya uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (31 erkek, 20 kadın, 4 çocuk) yakaladı. Öte yandan, işlemleri tamamlanan göçmenler İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.
İzmir’de 100 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

İBB Başkanlığı için 3 firmanın son anketleri yayınlandı

405
El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

El Salvador'un başına Osmanlı torunu Başkan

48
Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

138
Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı

57
Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

Yenikapı’da teravih namazında yüz binlerce kişi saf tuttu

55
TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

TEM otoyolunda trafik durma noktasına geldi

46
Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir