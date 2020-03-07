İzmir'de 120 göçmen yakalandı

Şehit cenazesinde namaz kılınırken bir anda cemaatin önüne geçip poz veren Aylin Cesur, kendini savundu.

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği maçın ilk yarısında Orgill'in N'Koudou'ya müdahelesine sinirlenen Sergen Yalçın, saha içine girdi. Yardımcı Antrenör Çağdaş Atan ise Yalçın'ı sakinleştirdi.

Bir süre önce İtalya'nın Milano kentinde bulunan ve ülkesine döndükten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki Kolombiyalıya koronavirüs bulaştığı duyuruldu.

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Hackerların en çok denediği şifreler belli oldu

F-Secure güvenlik şirketi, hackerların hesaplara girmek için en çok denediği şifreleri içeren bir liste yayınladı. Listede ülkemizden de bir ismin bulunması dikkat çekti.