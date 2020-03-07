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İzmir'de 120 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden denize açılan ve Yunanistan'a geçmeye çalışan 120 göçmen karaya çıkarıldı.

DHA | 07.03.2020 - 08:46..
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İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında tespit edilen 2 ayrı lastik bot Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

KARAYA ÇIKARILDI

Lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan  30'u çocuk 95 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı.

İzmir'de 120 göçmen yakalandı

Öte yandan, Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türkiye'ye itilen 25 göçmen yakalandı.

İzmir'de 120 göçmen yakalandı

Kıyıda işlemleri tamamlanan 120 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İzmir'de 120 göçmen yakalandı

İzmir'de 120 göçmen yakalandı

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