İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 43 kaçak göçmen (19 erkek, 8 kadın, 16 çocuk) yakalandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen (7 erkek, 5 kadın, 13 çocuk) bota alındı.





12 SURİYE UYRUKLU GÖÇMEN

Yine Dikili açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı, ekipleri hareketlendirdi. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli tekne durdurularak içerisindeki Suriye uyruklu 12 kaçak göçmen (4 erkek, 5 kadın, 3 çocuk) yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine görevlendirilen iki Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak, içerisindeki Afganistan uyruklu toplam 47 kaçak göçmeninin ölüme yolculuğu engellendi.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



