İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, bir markete müşteri gibi gelen 16 yaşındaki G.K., bir süre sonra rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu.

KASADAKİ PARALARI ALIP KAÇTI

Kasadaki paraları isteyen G.K., yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli G.K. suç aleti tabanca ve para ile kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan G.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.