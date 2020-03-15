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İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu

Tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçan çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 15.03.2020 - 08:48..
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İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, bir markete müşteri gibi gelen 16 yaşındaki G.K., bir süre sonra rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu.

KASADAKİ PARALARI ALIP KAÇTI

Kasadaki paraları isteyen G.K., yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu

GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli G.K. suç aleti tabanca ve para ile kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan G.K., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu

İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu

İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu

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