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İzmir'de 16 yaşındaki genç tartıştığı kişiyi bıçakladı

İzmir'de tartıştığı şahsı sokak ortasında defalarca bıçaklayan 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.

DHA | 20.02.2020 - 00:39..
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İzmir’in Konak ilçesiYenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan B.A. ile Alp Can Gülçiçek sokakta karşılaştı.

4 KERE BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. B.A., yanında bulundurduğu bıçağı Gülçiçek'in vücuduna ardı ardına sapladı. Vücudunun 4 yerine aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Gülçiçek kanlar içerisinde yere yığıldı. Bıçakla dehşet saçan B.A. ise hızla olay yerinden kaçtı.

İzmir'de 16 yaşındaki genç tartıştığı kişiyi bıçakladı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülçiçek'e ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Gülçiçek, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Gülçiçek, Yoğun Bakım Ünitesine alındı. Gülçiçek'in bıçaklandığını duyan yakınları hastaneye akın etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin olayla ilgili başlıttığı soruşturma kapsamında, B.A. kısa sürede yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de 16 yaşındaki genç tartıştığı kişiyi bıçakladı


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