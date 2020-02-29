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İzmir'de 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, cinayete kurban gitti

Yıllardır göremediği babasına 5 gün önce kavuşan Seda Çelik, boşanmak üzere olduğu Turgay Çelik tarafından, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA | 29.02.2020 - 09:29..
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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Seda Çelik ve Turgay Çelik, bir süre önce boşanmaya karar verdi.

Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenilirken, çocuklardan biri Seda Çelik'in diğeri de Turgay Çelik'in yanında kaldı.

BOŞANMAK ÜZERE OLDUĞU KARISINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

Seda Çelik, ayrılık aşamasında olduğu eşinin yanında kalan çocuğunun hasta olduğunu öğrenerek, Turgay Çelik'in oturduğu apartmanın önüne geldi.

İkili apartman önünde bir anda tartışmaya başlarken Seda Çelik çocuğunu görmek için apartmana yöneldi. Turgay Çelik ise önüne geçerek, Seda Çelik'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

İzmir'de 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, cinayete kurban gitti

SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

Kanlar içinde yere yığılan Seda Çelik hayatını kaybederken, kaçan Turgay Çelik ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan Turgay Çelik, sevk edildiği adliyedeçıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, cinayete kurban gitti

16 YILDIR AYRI OLDUĞU BABASIYLA YENİ BARIŞMIŞTI

Eş kurşunuyla hayatını kaybeden Seda Çelik'in cezaevinde olan babası Abdullah Küçükyaylalı ile yaklaşık 16 yıl boyunca hiç görüşemediği ve olaydan yalnızca 5 gün önce Küçükyaylalı ile buluşup barıştığı ortaya çıktı.

Evlat hasretini yalnızca 5 gün dindirebilen Küçükyaylalı, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.

İzmir'de 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, cinayete kurban gitti

"KIZIMI BEKLERKEN CENAZESİ GELDİ"

Yıllarca süren evlat hasretini sadece 5 gün dindirebilen Abdullah Küçükyaylalı, olayın olduğu gün kızı Seda Çelik'in torunlarıyla birlikte oturduğu eve geleceğini ancak gelemediğini söyledi.

Küçükyaylalı, "1974 yılında Emine Arapgirli ile evlendik. Evlendiğimizde onun 3 çocuğu vardı ve ardından da Seda dünyaya geldi. Fakat başıma gelen bir olayın ardından cezaevine girdim. Bu sürede de eşimle boşandık. Hem cezaevindeyken hem de çıktıktan sonra Seda benimle görüşmek istememişti. Çünkü çevresi kendisine, 'Baban cezaevinden çıkınca seni öldürecek' diye yalan söylemişler. Ben bunu duyunca kendisine doğru olmadığını söyledim ve cinayetten 1 hafta önce buluştuk. O buluşmada, 'Baba seni bana hep kötülediler. Gerçekleri bilmiyordum' dedi. Cuma günü torunlarımı alıp bana gelmesi konusunda sözleştik ve ayrıldık. Cuma günü kızımı beklerken cenazesi geldi." dedi.

İzmir'de 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, cinayete kurban gitti

"ARTIK KİMSEYE GÜVENMİYORUM"

Seda Çelik'in üvey kardeşi Seher Yazıl'ın, Turgay Çelik'e avukat tuttuğu iddiaları hakkında da konuşan acılı baba, böyle bir duruma inanmak istemediğini söyledi.

Küçükyaylalı, "Üvey kardeşinin avukat tutup tutmadığını bilmiyorum. Eğer böyle bir şey varsa yanlış yapmışlardır. Zaten kendileriyle görüşmüyorum. Ben ona 15 yaşına kadar babalık yaptım. Seda ile aynı anneden doğdular. Artık kimseye güvenmiyorum. Seda öldükten sonra mezarlıktan ayrıldıktan sonra bir daha da gelmediler." dedi.

İzmir'de 16 yıl sonra kavuştuğu kızı, cinayete kurban gitti

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