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İzmir'de 19 kaçak yakalandı

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan midibüste 19 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

DHA | 19.09.2019 - 01:02..
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İzmir'in Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, akşam saatlerinde Aşık Veysel Mahallesi'nde seyir halindeki 35 PNC 97 plakalı midibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Midibüsün kimliği belirsiz sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

SÜRÜCÜ YAYA KAÇTI

Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü midibüsü park ederek yaya olarak kaçtı. Midibüsü bulan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta 19 kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Aralarında kadın ve çocukların da  bulunduğu 19 kaçak göçmen, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.
Polis ekipleri kayıplara karışan midibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de 19 kaçak yakalandı

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