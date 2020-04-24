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İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan terminatör böcekleri doğaya salındı.

İHA |
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İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele devam ediyor...

Bu kapsamda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında terminatör böcekler üretildi.

2 BİN 345 BÖCEK ORMANA BIRAKILDI

Üretilen 2 bin 345 adet böcek, Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı.

Öte yandan, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında gerçekleşen çalışmalar kapsamında da, aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

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