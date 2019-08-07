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İzmir’de 2’nci kez aynı yerde orman yangını

Konak ilçesinde, gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın alanda 2 gün arayla 2’nci kez çıkan orman yangını korkuttu.

İHA | 07.08.2019 - 08:38..
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İzmir’in Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi’nde enüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede etkisini artırdı.

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekibi müdahale etti. Paniğe neden olan olayın neticesinde mahalledeki vatandaşlar da sokağa döküldü. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karadan yapılan müdahale sonrasında yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir’de 2’nci kez aynı yerde orman yangını

İzmir’de 2’nci kez aynı yerde orman yangını

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