taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.958
Euro
6.6714
Altın
1522.25
Borsa
115346.26
Gram Altın
291.609
Bitcoin
42730.08

İzmir'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren katil Enver Yıldız, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

DHA | 02.01.2020 - 15:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'i sarsan çifte cinayet, pazar günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Eli silahlı Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu.

500 TL ALIP KAÇTI

Yıldız, olumsuz yanıt almasının ardından da saldırdı. Yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyerek Mehmet Fuat Park'ı vuran zanlı, daha sonra eşi Vildan Park'tan 500 TL alıp, kaçtı.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

700 METRE MESAFEDE İKİNCİ CİNAYET

Olay yerinden hızla uzaklaşan Yıldız, 700 metre mesafede, aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına geldi ve para istedi. Yıldız, üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al." dedi. Silah zoruyla Gülcemal'i evine götüren Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

İKİSİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal, Yıldız'a direnmek istedi. Zanlı Yıldız; tabancasını yeniden ateşleyerek, talihsiz kadını da vurdu. Doktor Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götüren zanlı, bin 500 TL çektirip, aldı. Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

POLİSİ BAŞINDAN VURDU

Polis ise Enver Yıldız'ın peşine düştü. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, çatışmaya girdiği polislerden Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Yıldız sonrasıda ise saklandığı Atatürk Mahallesi'ndeki evde polis tarafından sırtından vuralarak, ele geçirildi.

İzmir'de 2 kişiyi öldüren katil zanlısı: Beni öldürün

"BENİ ÖLDÜRÜN"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alınan Enver Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı. Olay sırasında uyuşturucu hapın etkisinde olduğunu öne süren katil zanlısı suçunu itiraf etti. Yıldız ifadesinde, "Diyarbakır'dan birkaç gün önce Buca ilçesine geldim, daha sonra da Gaziemir'e geçtim. Buradan da Torbalı'daki arkadaşlarımın yanına geçtim. Param kalmadı, cinayetleri para için işledim. Hap aldığım için ne yaptığımı bilmiyordum." dedi. Enver Yıldız'ın sorgu sırasında, "Beni öldürün, siz beni öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim." diyerek, sinir krizi geçirdiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
14 yaşındaki Serkan'ı öldüren yaşıtları itiraf etti
Van'ın Erciş ilçesinde, bir arazide boğazı kesilmiş şekilde cansız bedenine ulaşılan Serkan Taşdeniz'i (14) bıçaklayarak öldüren yaşıtları 3 şüpheli, suçlarını itiraf etti.
Öz kızı ve komşu çocuğuna tecavüze 25 yıl hapis
Antalya'da öz kızı ve komşusunun kızına birden çok kez cinsel istismarda bulunan zanlı, 25 yıl hapis cezası aldı. Mahkemede kızı, babasına iftira attığını söyledi.
Bankacı eşini öldürdükten sonra parçalara ayırdı
Mersin'de boşanma aşamasında olduğu bankacı eşini vahşice öldüren cani hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, gerekçeli kararı açıklandı.
Bolu'da bir kişi parkta ölü bulundu
Temizlik işçilerinin bulduğu kişinin kimlik bilgilerine ulaşılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

656
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

135
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

158
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

328
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

370
İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

İstanbul'a kısa süreli kar ve dolu yağdı

27
Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

Ekrem İmamoğlu'na göre Kanal İstanbul yapılmayacak

784
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir