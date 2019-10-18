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İzmir'de 200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti

İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve midesinden 580 gram ağırlığında genellikle metal cisimler çıkan hasta kurtarılamadı.

AA | 18.10.2019 - 15:54..
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İzmir'de 200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti

Bornova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki E.D, geçen hafta aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorlar, röntgen filminde midede çok sayıda cisim bulunduğunu tespit etti.

MİDESİNDEN 200 CİSİM ÇIKTI

Sağlık durumu kötüleşen hasta için acil ameliyat kararı verildi. Hastanın midesindeki farklı boyutlarda ve toplam 580 gram ağırlığında yaklaşık 200 cisim, 3 saat süren ameliyatla alındı. Hastanın midesinden çıkarılan cisimler arasında bulunan mıknatıs, anahtar, boş kovan, çivi, cıvata, anahtarlık, madeni para, metal harfler ve çeşitli boyuttaki metaller, sağlık personelini şaşırttı.

İzmir'de 200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti

MIKNATISLA BİR ARAYA TOPLANDI

Midedeki metallerin mıknatıs sayesinde bir arada toplanması, röntgen görüntüsüne de yansıdı.

200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti VİDEO

HAYATINI KAYBETTİ

Operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan hasta, zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybetti.

İzmir'de 200 farklı cisim yutan adam hayatını kaybetti

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür vakaların daha çok küçük çocuklarda görüldüğünü ancak ilk kez bir yetişkinin midesinden bu kadar çok metal çıkarıldığına şahitlik ettiğini söyledi.

Cerrahların hastayı kurtarmak için zamanla yarıştığını ancak hastaneye çok geç başvuran hastayı kurtarmakta başarılı olamadıklarını aktaran Göksel, "Midedeki metallerin çıkarılmasına rağmen metal ve mıknatısa bağlı zehirlenme nedeniyle hasta kurtarılamadı." dedi.

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