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İzmir'de 22 çuval zeytin çalan şahıs yakalandı

İzmir’de 22 çuval zeytin çaldığı iddia edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

İHA | 25.12.2019 - 03:33..
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İzmir’in Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi’nde A.A. isimli şahsın bahçesinden 22 çuval zeytin çalındığı ihbarını aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar ve çevrede bulunan kamera kayıtlarının da incelemesiyle olayın şüphelisinin eşgalini ve kaçış istikametini belirlerdi. Ekipler, şüpheli İ.G isimli şahsın 06 AN 4908 plakalı araçla hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini ve araçta yapılan aramada ise zeytin taneleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G isimli şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de 22 çuval zeytin çalan şahıs yakalandı

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