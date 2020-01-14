İzmir'de 221 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik personelinin yasadışı göç ile mücadelesi sürüyor. Son operasyonlarda, İzmir'in farklı ilçelerinde, yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan çok sayıda göçmen yakalandı.

DİKİLİ'DE 61 KİŞİ YAKALANDI

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında iki lastik bot içerisinde göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik botları durduran ekipler, 33 Suriye, 22 Afganistan, 3 Orta Afrika, iki Kongo ve bir Senegal uyruklu 61 göçmeni yakaladı.





MENDERES'TE 59 KİŞİ

Menderes ilçesinde de Özdere açıklarında durdurulan lastik bot içerisindeki 55 Afganistan, 4 Suriye uyruklu göçmen kıyıya çıkarıldı.





SEFERİHİSAR VE URLA İLÇELERİ: 101 KİŞİ

Sahil Güvenlik uçağı tarafından Seferihisar ve Urla ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik bota ulaşan ekipler, 39 Afganistan, 23 Suriye, 16 Filistin, 9 Kongo, 6 Togo, 4 Eritre, 3 Nijerya ve bir Yemen uyruklu olmak üzere toplam 101 göçmeni güvenli bölgeye aldı.





GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 221 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.