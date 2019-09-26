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İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 237 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA | 26.09.2019 - 01:37..
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İzmir’de Salı günü saat 03.50, 04.20 ve 20.38’de, Dikili’nin Bademli açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi.

3 FARKLI NOKTADAN

Durdurulan lastik bot içerisindeki 128 Suriye, 13 Filistin, 5 Somali ve 4 Eritre uyruklu olmak üzere toplam 150 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 06.38’de, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Çeşme’nin Dalyan açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 Suriye, 7 Filistin ve 6 Somali uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine Salı günü saat 22.30’da, Seferihisar’ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 42 Suriye ve 4 Irak uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 237 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 237 düzensiz göçmen yakalandı

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