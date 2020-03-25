taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3885
Euro
6.9197
Altın
1606.72
Borsa
90608.97
Gram Altın
329.347
Bitcoin
43344.75

İzmir'de 25 bin şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 bin 34 şişe sahte dezenfektan ele geçirilirken, 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA | 25.03.2020 - 11:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde kaçak ve sahte hijyen ürünleri ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

25 BİN ŞİŞE SAHTE DEZENFEKTAN BULUNDU

Ekiplerce merkez Eyyübiye ilçesindeki iki iş yerine düzenlenen operasyonda 25 bin 34 şişe el temizleme jeli ve solüsyonu, 11 bin 60 el temizleme jeli kabı, 6 bin el temizleme jeline ait etiket ile faturası ibraz edilemeyen 3 bin 135 litre etil alkol ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

N.Z., M.S.G., S.K. ve M.B. hakkında, "insan sağlığına zararlı, sahte veya yasa dışı ürünleri satmak veya üretmek" suçlarından işlem yapıldı.

İzmir'de 25 bin şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 25 bin şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Trabzon'da lise öğrencisi Apple'ın açığını buldu
Bir süredir telefondaki Siri uygulaması üzerine çalışan genç, hata yapıldığını ispatlayınca 3 bin dolar ile ödüllendirildi.
İstanbul'da 9 kişiden sahte parayla cep telefonu satın aldı
Üsküdar ve Ümraniye'de sahte para kullanarak 38 bin 150 Liralık cep telefonu ve kamera alan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erdoğan, bakanlar ile telekonferans yaptı
Koronavirüs nedeniyle bakanlarla sık sık görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ikinci telekonferansını gerçekleştirdi.
İzmir toplu ulaşımında 'yeşil koltuk' uygulaması
Vatandaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
429
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
61
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
99
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
144
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
32
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
103
ABD'den korona için tazminat talebi
ABD'den korona için tazminat talebi
297
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir