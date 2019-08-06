İzmir'de 25 işçi zehirlendi

Bir kadın, bahçede çalıştığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun ensesine isabet etmesi nedeniyle yaralandı

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Pendik'te iş yeri yangını mahalleliyi korkuttu

Bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri uzun bir süre iş yerinden duman tahliyesi yaptı.