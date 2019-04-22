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İzmir'de 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Anne ve babasının bir düğünde olduğu sırada fenalaşan gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

DHA | 22.04.2019 - 08:27..
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gĞÜÜTÇ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çevre mühendisliğinden mezun olduğu ve KPSS'ye çalıştığı öğrenilen 27 yaşındaki Mehmet Mustafa Uraz, ailesi ile birlikte yaşadığı evde yalnız olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı.

ANNE VE BABA EVE GELDİĞİNDE FARK ETTİ

Aydın'da bir yakınlarının düğününe giden Uraz'ın anne ve babası, eve döndüklerinde Uraz'ı koltukta hareketsiz şekilde otururken buldu. Bunun üzerine ailesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Uraz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Uraz'ın şüpheli ölümü nedeniyle, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Uraz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Mustafa Uraz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.

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