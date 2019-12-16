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İzmir’de 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28’i çocuk 60 göçmen yakayı ele verdi.

İHA | 16.12.2019 - 19:04..
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İzmir’in Urla ilçesinde Yağcılar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslar olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

60 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler denizde 46’sı Afganistan, 7’si Kongo, 2’si Togo, 3’ü Orta Afrika ve 2’si Mali olmak üzere toplam 60 yabancı uyruklu şahıs yakaladı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar arasında 28 çocuğun da yer alması dikkat çekti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


İzmir’de 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı -1

İzmir’de 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı -2

İzmir’de 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı -3

İzmir’de 28’i çocuk 60 düzensiz göçmen yakalandı -4

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