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İzmir'de 3 kişi yol çökmesi sonucu açılan çukura düştü

Konak ilçesinde, kafelerin bulunduğu bir sokakta çökme meydana geldi. 3 kişi çökme sonucu açılan su dolu çukura düşerek yaralandı.

İHA | 24.11.2019 - 09:28..
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İzmir'in Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi'nde sokak içerisinde bulanan bir kafede 3 arkadaş oturduğu esnada sokakta çökme yaşandı.

OTURDUKLARI MASADAN ÇUKURA DÜŞTÜLER

Kafenin önünde, sokağa konulmuş masada oturan arkadaşlar, hiçbir şeyin farkına varmadan, masanın üzerinde bulunduğu yol bir anda çöktü.

Çökme neticesiyle 3 kişi içi su dolu çukura düştü.

3 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştükleri yerden çıkarılan 3 kişi kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'de 3 kişi yol çökmesi sonucu açılan çukura düştü

İzmir'de 3 kişi yol çökmesi sonucu açılan çukura düştü

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