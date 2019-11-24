İzmir'de 3 kişi yol çökmesi sonucu açılan çukura düştü

İzmir'in Konak ilçesi, Alsancak Mahallesi'nde sokak içerisinde bulanan bir kafede 3 arkadaş oturduğu esnada sokakta çökme yaşandı.
OTURDUKLARI MASADAN ÇUKURA DÜŞTÜLER
Kafenin önünde, sokağa konulmuş masada oturan arkadaşlar, hiçbir şeyin farkına varmadan, masanın üzerinde bulunduğu yol bir anda çöktü.
Çökme neticesiyle 3 kişi içi su dolu çukura düştü.
3 KİŞİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştükleri yerden çıkarılan 3 kişi kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.
Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.