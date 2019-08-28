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İzmir’de 3 magandaya tutuklama

Balkonunda uyuyan kadının maganda kurşunuyla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

İHA | 28.08.2019 - 22:42..
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İzmir’de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi.

Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu’ya (23) isabet etti. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu’nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren polis, silahı ateşlediği ifade edilen H.Ç.(21) ile birlikte C.Ö.(19) ve yaşları 18’den küçük olan C.T. ve A.C.A.’yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, H.Ç.,C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı.

İzmir’de 3 magandaya tutuklama

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