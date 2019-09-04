İzmir’de 3 otomobilin üzerine ağaç devrildi

1 ABD’den İran’a uzay yaptırımı ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın uzay çalışmalarına yaptırım uygulama kararı aldıklarını duyurdu.

2 Kağıthane’de bir diş laboratuvarında korkutan yangın Bir diş laboratuvarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korkuttu.

3 AFAD uyardı: Her yerde afet çantanız olsun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Afet ve acil durum çantası sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve araçlarda da bulundurulması gerektiğini bildirdi.

4 Sakarya’da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu Evinden çıkarak bir daha geri dönmeyen 80 yaşındaki Alzheimer hastası kadının bulunması için AFAD, jandarma ve vatandaşlar seferber oldu.

5 Miniübüste Yeşilçam müziği ve fotoğraflarıyla yolculuk Tekirdağ'da minibüs şoförü Barış Köleci, Yeşilçam film müzikleri çaldığı ve ünlü sanatçıların fotoğrafları ile süslediği aracında müşterilerine keyif libir yolculuk yaşatıyor.

6 Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu Brexit için mücadele eden ve AB'den çıkış için 31 Ekim'e kesin tarih veren Boris, muhalefet karşısında hüsran yaşadı.