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İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı

Çoğu Suriye ve Afganistanlı kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AA | 17.10.2019 - 09:54..
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Sahil güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında durdurdukları lastik botta 39'u Afganistan, 41'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Filistin ve biri Irak uyruklu 86 göçmeni yakaladı.

Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında da 106'sı Suriye, 36'sı Afganistan, 32'si Filistin, 3'ü Gabon, 2'si Yemen, biri Kongo, biri Somali ve biri Mısır uyruklu 182 göçmeni yakaladı.

İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı

314 KAÇAK, İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Top Burnu açıklarında yakalanan Suriye uyruklu 46 göçmen de kıyıya çıkarıldı. Ekipler, yakaladıkları 314 göçmeni, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 314 kaçak göçmen yakalandı

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