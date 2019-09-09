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İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte içki ele geçirildi

Kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen adrese yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.

AA | 09.09.2019 - 19:30..
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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir depoda, sahte alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

1 KİŞİYE GÖZALTI

Dün depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil akol, 2, 5 litre kaçak rakı ile kaçak viski, votka ve rakı yapmak için kullanılan aromalar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte içki ele geçirildi

İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte içki ele geçirildi

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