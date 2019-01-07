İzmir’de 4 günlük uyuşturucu baskınlarında 46 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zehir tacirlerine Torbalı’da art arda baskınlar yaptı. Ekipler, dört gün boyunca devam eden ve sona eren operasyonlarda, önceden belirlenen 60 adrese basın yaptı.

33 TİM GÖREV ALDI

33 timin görev aldığı operasyon, adeta nefesleri kesti. Baskınlarda şu ana kadar 46 şahıs gözaltına alındı. Baskınlarda ise çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

4 GÜNLÜK BASKINDA ÇEŞİTLİ SİLAH VE UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Narkotik tim köpeklerinin de katıldığı ve dört gün devam eden baskınlarda 31 gram metamfetamin, 225 gram esrar, 7 gram bonzai, dört gram skunk, 10 uyuşturucu hap, üç tabanca ve 2 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.