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İzmir'de 4 milyonluk taklit tekstil ürünü ele geçirildi

İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi.

DHA | 02.11.2019 - 20:54..
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Balçova'da bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı.

TOPLAM DEĞERLERİ 4 MİLYON LİRA

Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Baskında ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu  belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi -1



İzmir'de 47 bin sahte markalı giyim eşyası ele geçirildi -2

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