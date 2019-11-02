İzmir'de 4 milyonluk taklit tekstil ürünü ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Balçova'da bir depodan piyasaya hazır sahte giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen depoya baskın yapıldı.

TOPLAM DEĞERLERİ 4 MİLYON LİRA

Baskında 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin sahte giyim eşyası ele geçirildi. Baskında ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.