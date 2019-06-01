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İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA | 01.06.2019 - 02:08..
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Kaçak geçişlerin en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Ege açıklarında lastik bot içerisinde kaçmaya çalışan 170 göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi Eğri Liman açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bahse konu lastik bot içerisinde bulunan 31 Afganistan ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmenin (8 erkek, 5 kadın, 20 çocuk) kurtarıldığı öğrenildi.İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

GÖÇMENLER YAKALANDI

Seferihisar ilçesi Teke Burnu güneydoğusunda görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen ve durdurulan lastik bot içerisindeki 16 Kongo, 8 Orta Afrika, 6 Togo, 5 Angola, 5 Sierra Leone, 4 Güney Afrika, 3 Senegal, 3 Somali, 2 Gambiya, 2 Gabon, 1 Gana ve 1 Mozambik uyruklu olmak üzere toplam 56 düzensiz göçmenin (39 erkek, 14 kadın, 3 çocuk) yakalandığı bildirildi.İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili ilçesi önlerinde fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun makine arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri tespit edilen fiber tekne içerisindeki Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmenin (9 erkek, 8 kadın, 14 çocuk) kurtarıldığı belirtildi.
İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşme ilçesi Karaada güneybatısında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 20 Filistin, 11 Somali, 6 Suriye, 2 Yemen ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmenin (26 erkek, 6 kadın, 9 çocuk) yakalandığı kaydedildi.İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan, işlemleri tamamlanan tüm göçmenlerin İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.
İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı

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