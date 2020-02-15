taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0543
Euro
6.5611
Altın
1582.6
Borsa
120151.44
Gram Altın
308.087
Bitcoin
62628.15

İzmir'de 497 kilo kaçak gri civa ele geçirildi

İzmir'in Foça ilçesinde jandarmanın düzenlediği civa operasyonunda 4'ü satmaya, 4'ü de almaya çalışan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

DHA | 15.02.2020 - 11:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesi'nde kaçak gri civa satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

SATICI VE ALICILAR YAKALANDI

Eve baskın düzenleyen ekipler, 497 kilo gri cıva ele geçirdi. Ekipler, cıvayı satmaya çalışan N.K., L.Ç., A.D. ve A.K. ile alıcılar R.O., A.Ö., D.A. ve İ.Ç.'yi alışverişi gerçekleştirmek için bir araya geldiklerinde suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden N.K.'nin, jandarmadaki ifadesinde, 12 yıl önce ismini bilmediği bir hurdacıdan döküm sanarak traktöründe ağırlık yapması için bu maddeleri satın aldığını, sonradan gri cıva olduğunu öğrendiğini, arkadaşlarıyla alıcılarla irtibata geçerek satmaya kalkıştığını söylediği belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA

Ele geçirilen gri civanın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu, numune alınarak İzmir İl Çevre Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Piyasa değeri 1 milyon lira olan 497 kilo kaçak gri cıva ele geçirildi -1

İlginizi Çekebilir
Ayağıyla çizdiği resmi Erdoğan'a hediye etmek istiyor
Konya’da yaşayan Ayşe Yılmaz, doğuştan kolları olmamasına rağmen, ayaklarıyla gerçekleştirdiği ahşap yakma sanatını dünya çapında ilerletmeyi hayal ediyor.
Çay paketlerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi
Kırıkkale'de bir şüphelinin çantasında çay paketlerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
SMO Esad'ın askerlerini havaya uçurdu
Suriye Milli Ordusu'nun, İdlib'de Esad rejimine askerleri vurma anı kameralara yansıdı.
Uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı
Gaziantep'te, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
4 vekili istifa eden Meral Akşener: Saygı duyuyorum
185
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
Yalova Belediyesi'ndeki soruşturmada yeni tutuklamalar
198
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
İstanbul üzerindeki kargo uçağını lazer ile taciz ettiler
40
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
Sergen Yalçın: Hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik
88
Takviye komandolar Suriye sınırında
Takviye komandolar Suriye sınırında
99
Yüksek binalara serbestlik kalktı
Yüksek binalara serbestlik kalktı
129
Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı
Trump, kendisini TV'de eleştiren bakanına tweet attı
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir