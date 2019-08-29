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İzmir'de 5 aydır kayıp olan kişinin cesedi ortaya çıktı

Yaklaşık 5 aydır kayıp olan Nurettin Yıldızöz'ün, ormanlık alanda iple asılı ve vucut bütünlüğü bozulmuş cesedi bulundu.

DHA | 29.08.2019 - 04:16..
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İzmir'in Bornova ilçesinde Kavaklıdere Mahallesi'nin yakınındaki ormanlık alanda, iple ağaçta asılı bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, vucut bütünlüğünün tamamen kaybolmuş cesetle karşılaştı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken  jandarma, ceset üzerindeki kıyafetlerde yaptığı aramada Nurettin Yıldızöz adına kimlik bulundu.

İDDİALAR KENDİNİ ASTIĞI YÖNÜNDE

Kimlik üzerinden yapılan araştırmada, Nurettin Yıldızöz'ün ailesinin yaklaşık 5 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca, olay yerinde yapılan incelemede Yıldızöz'ün kendini asarak intihar ettiği ileri sürülürken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yıldızöz'e ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de 5 aydır kayıp olan kişinin cesedi ortaya çıktı

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