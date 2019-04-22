İzmir'de 5 ton esrarın yakalandı

Uluslararası sularda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri şüpheli bir gemiye operasyon düzenledi.

5 TON TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce deniz yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatmış ve uluslararası sularda; emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir gemiye yönelik düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar ele geçirilmişti.





ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilen baskının ardından "Pervin Oğulları" isimli teknede yakalanan uyuşturucular, geçtiğimiz günlerde İzmir’e getirilmişti.

Olaya ilişkin 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Menemen Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye getirilmesi anında yakınları da yer aldı.



