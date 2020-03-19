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İzmir'de 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

AA | 19.03.2020 - 15:54..
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İzmir'in Torbalı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde M.T.'ye ait bir depoda sahte el dezenfektanı imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

6 BİN 851 LİTRE DEZENFEKTAN ELE GEÇİRİLDİ

Teknik takibin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.T.'yi gözaltına aldı.

İlçe Sağlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle depoda yapılan kontrolde, soğutucularda ve yerde istiflenmiş plastik bidon ve kutularda 4 bin 800 litre izopropil, 2 bin 51 litre piyasaya sürülmek üzere plastik şişelere hazırlanmış el dezenfektanı, 19 bin 555 boş plastik şişe ile çok sayıda sahte etiket ve ısıtıcı ve karıştırıcısı olan karışım için kullanılan tank ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.T., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

İzmir'de 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

İzmir'de 6 bin 851 litre sahte dezenfektan ele geçirildi

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