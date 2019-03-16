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İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir’de buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton etil alkol ile çeşitli içki türlerine ait bin paket kit ele geçirdi.

İHA | 16.03.2019 - 10:09..
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda; yasa dışı üretilen 6 ton etil alkol, çeşitli içki türlerine ait 1.000 paket kit, çok miktarda alkollü içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit ele geçirildi.

İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

12 KİŞİ YAKALANDI

Polis olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.

İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

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