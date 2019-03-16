İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Işıkkent semtindeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'nde bulunan buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda; yasa dışı üretilen 6 ton etil alkol, çeşitli içki türlerine ait 1.000 paket kit, çok miktarda alkollü içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin de kit ele geçirildi.

12 KİŞİ YAKALANDI

Polis olayla ilgili 12 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü ifade edildi.